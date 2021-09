Zamora: «Tenemos que recuperar esos votos que con mucha esperanza nos acompañaron en 2019»

El intendente analizó el resultado electoral y destacó que se puede revertir en noviembre.

Al analizar el resultado electoral del Frente de Todos en las PASO del domingo último, el intendente Julio Zamora expresó: «Creo que hubo un mensaje claro de la ciudadanía con respecto al gobierno nacional, provincial y local para que cambien algunas cosas de la gestión».

«Hemos transitado una pandemia con una situación económica compleja, que realmente provocó zozobra, sufrimiento y dolor para muchas familias y eso se tradujo en el resultado electoral», señaló el jefe comunal en diálogo con Radio Mitre.

No obstante, Zamora se mostró optimista de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre: «Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante para revertir este resultado, y creo que es muy posible lograrlo. En términos concretos, en Tigre nuestra lista fue la mas votada».

«Si sumamos a los dos candidatos de Juntos están 5 puntos arriba, pero pensamos que hay muchos partidos que han quedado afuera, un sector importante de voto en blanco, etcétera», precisó el intendente.

Además, el mandatario local aclaró: «Si bien el gobierno ha perdido muchos votos con respecto a la elección pasada, la oposición no ha crecido en términos cuantitativos, sino que ha mantenido relativamente su caudal electoral».

«Tenemos que recuperar esos votos que con mucha esperanza nos acompañaron en 2019», manifestó Zamora.

Por otra parte, el jefe comunal criticó las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria: «Esta pandemia fue un gran aprendizaje para todos. Hemos cometido errores vinculados principalmente a cuidar a la población. Se ha generado un exceso de cuidado que a la gente no le gustó, le afectó».

«Fuimos el primer municipio que presentó los protocolos de gestión administrada de la pandemia, para comenzar a abrir con cuidado los restaurantes, las fábricas», se diferenció el jefe comunal y continuó: «Eso tardó bastante tiempo en resolverse y entiendo que desde la gestión provincial no era fácil resolver una situación tan atípica».

Zamora también dijo que «las medidas restrictivas que se tomaron afectaron a muchos trabajadores, comerciantes, gastronómicos» y sostuvo: «Si desconocemos eso no estamos mirando bien la realidad».

«La discusión vinculada a la vuelta a clases puede ser que haya pesado en nuestro espacio político. Nosotros tomamos siempre las medidas mirando los cuidados de la población», agregó el mandatario.

«Mi postura es más peronismo, pero no la idea de peronismo vinculada al populismo, esa conceptualización no es adecuada», opinó el intendente y detalló: «Más políticas profundas vinculadas a las grandes mayorías argentinas; que los sectores que no tengan trabajo, tengan, que quienes no puedan llevar un plato de comida a su mesa, puedan hacerlo».

«Si el resultado fue este, entendemos que se han cometido errores, hay que mirar hacia adentro y poder ir a noviembre con una propuesta mucho mas atractiva para nuestra electorado», concluyó Zamora.