Zamora acompañó a 55 familias en la firma de las escrituras de sus viviendas

El Municipio y la Provincia llevaron adelante un acto de regularización dominial.

En el Museo de la Reconquista, el Municipio y la Provincia llevaron adelante un acto de regularización dominial para que vecinos y vecinas finalicen la obtención de los títulos de propiedad de sus viviendas, con la participación del intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora.

«Estamos muy contentos de ayudar y contribuir con la Provincia de Buenos Aires a que cada vecino tenga una herramienta tan importante como es la escritura de su vivienda», expresó el jefe comunal y agregó: «Acompañamos a las familias en este proceso, que para nosotros tiene mucha potencia porque la casa propia es el lugar común de ellos, donde suceden tantas cosas lindas».

En este contexto, el mandatario local analizó: «Estamos con una situación bastante compleja, con los vecinos con mucha angustia por el porvenir, por el futuro. Lamentablemente, vemos que la inflación se va carcomiendo los ingresos de los hogares y amerita que hagamos un esfuerzo grande para revertir esa situación».

La firma se realizó en el marco de la Ley 10.830, una operatoria de interés social para familias e instituciones sin fines de lucro que por cuestiones económicas no lograron escriturar en forma particular. A partir de la intervención de la Escribanía General de Gobierno provincial, el trámite se lleva a cabo en forma no arancelada.

Luego de realizar la firma de su escritura, Damián Gambini, vecino de Ricardo Rojas, afirmó: «Esto no tiene precio. Toda la gente maravillosa, se manejaron bárbaro y se anticiparon a los tiempos que me habían dado, así que muy contento que después de tanto tiempo tenemos la escritura, es un día muy emocionante».

Por su parte, Juan Luis Coronel, vecino de Benavídez, expresó: «Estoy muy contento de tener esto en la mano, es un beneficio que vale para toda la vida, tanto para mí, como para mis hijos y nietos».

En esta oportunidad, fueron beneficiadas 55 familias de Benavídez, Rincón de Milberg, El Talar, Don Torcuato, General Pacheco, Troncos del Talar y Ricardo Rojas. Durante el encuentro, además, se firmaron escrituras de Protección a la Vivienda.