Vernice terminó octavo en el K1 1000 y obtuvo un diploma olímpico

El palista quedó en la última colocación de la Final A de la modalidad en Tokio 2020.

El palista Agustín Vernice culminó en la octava posición en la Final A de la modalidad K1 1000 metros de canotaje de velocidad de Tokio 2020 y, de esta forma, obtuvo un diploma olímpico.

El vecino de Rincón de Milberg, de 26 años, terminó último en la competencia decisiva, con un registro de 3 m 28 s 503/1000 para recorrer la distancia estipulada en el Canal Sea Forest de la capital japonesa.

El oriundo de la ciudad de Olavarría terminó a 143 milésimas del séptimo clasificado, el australiano Thomas Green.

La medalla de oro quedó para el húngaro Balint Kopasz, quien estableció un nuevo récord olímpico con un tiempo de 3 m 20 s 643/1000. Su compatriota, Adam Varga, obtuvo la presea de plata con un registro de 3 m 22 s 431/1000, mientras que la de bronce correspondió al portugués Fernando Pimenta, con 3 m 22 s 478/1000.

El deportista formado en el club Estudiantes de Olavarría, doble medallista Panamericano, arrancó muy bien la competencia y en los primeros 150 metros asomó en el liderazgo, a partir de un comienzo prometedor.

Sin embargo, a medida que fue avanzando la carrera, el ritmo de Vernice decreció y sus competidores fueron consolidándose para extraerle diferencias e ir ganando posiciones. El representante albiceleste pasó sexto en las líneas demarcatorias de los 250 y 500 metros, mientras que se ubicó séptimo en los 750.

«Venía en busca de un poco más, de pelear la medalla, y después de mi mejor marca en semifinales quería llegar al podio, pero esa ambición me hizo quemar energías de arranque al salir muy fuerte», reconoció Vernice al finalizar la carrera.

«Por ser mi primer Juego Olímpico me puedo ir satisfecho, pero también sé que esa no es una razón para ponerla como excusa por no haber llegado a alcanzar lo que me había propuesto. Simplemente debo reconocer que hoy me equivoqué con la estrategia», admitió el representante albiceleste.

«Pero a pesar de eso, ojalá que esto sirva para que otros piensen que trabajando duro se puede llegar a pelear hasta el final en una competencia así, porque es muy emocionante estar en un Juego. Y más allá de los nervios por competir, es muy lindo el ambiente de la Villa Olímpica y para mi será una experiencia inolvidable», cerró Vernice.

El kayakista había logrado meterse en la final tras clasificarse cuarto en la semifinal número 2, con un tiempo de 3 m 24 s 734/1000.

El representante nacional del canotaje de velocidad conquistó dos medallas de oro en los últimos Juegos Panamericanos Lima 2019 en K1 1000 y K2 1000, junto a Manuel Lascano.

El palista también consiguió el título en el Mundial Sub 23 de Pitesti, Rumania, en 2017. Además, obtuvo un séptimo puesto en República Checa (2017) y un noveno en Hungría (2019), en sendos certámenes senior.