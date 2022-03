Tigre venció a Colón y desplazó a Boca de los puestos de clasificación

En Victoria, el local se impuso por 1 a 0 ante el conjunto santafesino.

Tigre venció a Colón por 1 a 0, en el encuentro que disputaron en Victoria por la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional, y accedió al cuarteto de equipos ubicados en puestos de clasificación a los cuartos de final al desplazar a Boca Juniors.

A raíz del triunfo obtenido gracias al gol convertido por Alexis Castro, exjugador del conjunto santafesino, a los 33 minutos del primer tiempo, el Matador quedó en la tercera posición con nueve puntos, a cuatro del líder Estudiantes, mientras que Colón se mantiene en el segundo lugar con 10 unidades.

El local arrancó bien ubicado en el campo de juego con la intención de salir a buscar el arco rival con circulación de pelota y criterio de mitad de cancha hacia delante.

El dominio del Matador hizo que su equipo llegue con peligro al arco de Colón a los nueve minutos, cuando Mateo Retegui ensayó un cabezazo tras un centro desde la izquierda que pasó apenas desviado.

En el primer cuarto de hora, el Sabalero se mostró desconcertado ante el toque de lado a lado de Tigre y le costó tener la pelota para acercarse al arco de Gonzalo Marinelli, a quien hicieron trabajar únicamente con jugadas de pelota parada.

La superioridad del local, que tuvo varias aproximaciones de peligro al arco rival, le permitió abrir el marcador tras una buena jugada colectiva que culminó Alexis Castro, quien fue campeón con Colón, con un remate potente que terminó en la red.

De cara al final de la primera etapa, Tigre continuó con el dominio de la pelota, con Ezequiel Fernández como conductor y con Retegui, Cristian Zabala e ijiel Protti como referentes en ataque.

El resultado adverso obligó al equipo de Julio Falcioni a salir a buscar el partido desde el inicio de la segunda etapa, por lo que en los primeros minutos tuvo el protagonismo, aunque sin generar peligro.

El avance del Sabalero en campo rival con los ingresos de Eric Meza y Ramón Ábila, hizo que Tigre se parara firme y ordenado en defensa y con rápidas salidas de contraataque para tratar de incomodar a Leonardo Burián.

El desarrollo de ese segundo tiempo fue parejo, con Colón más tirado al ataque y con Tigre cuidando el resultado a favor con inteligencia hasta el final.

Síntesis

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Brian Luciatti y Nicolás Demartini; Sebastián Prediger, Alexis Castro, Ezequiel Fernández y Cristian Zabala; Ijiel Protti y Mateo Retegui. DT: Diego Martínez.

Colón: Leonardo Burián; Jonathan Sandoval, Facundo Garcés, Joaquín Novillo y Rafael Delgado; Brian Farioli, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro; Facundo Farías; Lucas Beltrán y Luis Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.

Gol: 33 min del primer tiempo, Castro (T).

Cambios en la segunda etapa: al comenzar, Paolo Goltz por Farioli (C) y Eric Meza por Sandoval (C); 20 min Ramón Ábila por Beltrán (C); 24 min Lucas Menosi por Fernández (T); 33 min Facundo Colidio por Castro (T); 40 min Nicolás Leguizamón por Rodríguez (C), Andrew Teuten por Delgado (C); 43 min Agustín Obando por Prediger (T) y Agustín Baldi por Zabala (T).

Amonestados: Prediger y Zabala (T); Delgado y Novillo (C).

Árbitro: Patricio Loustau.

Cancha: Tigre.