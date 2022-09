Tigre hundió más a Vélez

El Matador le propinó un nuevo golpe al Fortín.

Tigre derrotó con contundencia a Vélez por 2 a 0 y le propinó un nuevo golpe tras las eliminaciones en la Copa Libertadores y la Copa Argentina, en un encuentro correspondiente a la 20° fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El Matador se impuso con autoridad de principio a fin del partido con goles de Blas Armoa, a los 6 minutos de la etapa inicial, y Facundo Colidio, gracias a un potente remate que venció la resistencia de Leonardo Burián, a los 22 también del primer tiempo.

Además, ya en el complemento, el Fortín sufrió la expulsión del defensor Emanuel Insúa por doble amonestación, lo que complicó aún más el panorama para los dirigidos por el «Cacique» Medina, que quedó en la cuerda floja debido a la seguidilla de malos resultados.

Tigre fue superior desde el comienzo del juego e incluso tuvo un disparo en un palo y otro en el travesaño que le hubiesen permitido sacar una merecida ventaja más amplia.

Vélez, por su parte, intentó una leve reacción mientras contaba con los once futbolistas, pero se topó con la firmeza de Gonzalo Marinelli en el arco del local.

De esta manera, Tigre se quedó con los tres puntos y alcanzó los 27 en lo que va de la Liga Profesional, al tiempo que Vélez permanece hundido en el fondo con solo 11 unidades cosechadas hasta el momento.

Síntesis

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; Blas Armoa, Ezequiel Fernández, Lucas Menossi y Alexis Castro; Facundo Colidio y Mateo Retegui. DT: Diego Martínez.

Vélez Sarsfield: Leonardo Burián; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Miguel Brizuela y Emanuel Insúa; Santiago Cáseres y Nicolás Garayalde; Julián Fernández, José Florentín y Lucas Janson; Walter Bou. DT: Alexander Medina.

Goles en el primer tiempo: 6 min Armoa (T); 22 min Colidio (T).

Cambios en el segundo período: antes del inicio, Santiago Castro por Florentín y Agustín Mulet por Cáseres (VS); 13 min Leonardo Jara por J. Fernández (VS); 20 min Abiel Osorio por Bou (VS); 28 min Agustín Obando por Armoa y Agustín Baldi por A. Castro (T); 34 min Brian Leizza por Cabrera y Pablo Magnín por Retegui (T); 43 min Martín Galmarini por Colidio (T); 44 min Joaquín García por Guidara (VS).

Incidencia en el segundo período: 10 min expulsión de Insúa (VS).

Amonestados: A. Castro, Retegui, Galmarini (T); Insúa, Garayalde (VS).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Cancha: Tigre.