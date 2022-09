Tigre bajó a Gimnasia

El Matador le ganó 1 a 0 al Lobo, que no pudo quedar como líder.

Tigre derrotó como visitante a Gimnasia y Esgrima por 1 a 0, que no pudo quedar como líder de la Liga Profesional, en el marco del 21° fecha. Blas Armoa, a los 29 minutos del primer tiempo, le dio el triunfo al Matador.

Gimnasia, con la obligación de ganar para trepar a la cima del certamen, no tuvo un buen partido. En la primera etapa careció de claridad y jugó con su última línea muy adelantada, lo que le permitió a Tigre apostar al contragolpe y usar en muchas ocasiones al pelotazo largo y ganar siempre las espaldas a los defensores rivales.

Varios avisos de peligro que logró evitar que terminen en goles Rodrigo Rey fueron las advertencias de un Matador que cerca de la media hora de juego logró abrir el marcador con un contraataque letal, en el que Lucas Menossi, con un pase quirúrgico, dejó prácticamente mano a mano a Armoa, quien definió con sutileza para firmar el 1 a 0.

Ya en el complemento, la postura que tomó el Lobo sorprendió a propios y ajenos, ya que se replegó para esperar a un Tigre que además de tener la ventaja, aceptó el protagonismo con creces y puso en aprieto a su rival quedando en la mayor parte de las acciones mano a mano con los defensores.

Gimnasia no logró revertir su bajo nivel futbolístico y, pese a que tuvo el empuje de su gente, no tuvo la claridad necesaria para generar peligro. De hecho, el nerviosismo lo llevó a utilizar un juego de mucho roce físico ante un Tigre que pudo haberse llevado una victoria más abultada de no haber sido por la destacada labor de Rey en el arco.

En la próxima fecha, Tigre recibirá en Victoria a Aldosivi de Mar del Plata, el viernes 30 desde las 19; mientras que Gimnasia se medirá en el Estadio Claudio Tapia ante Barracas Central, el jueves 29 a partir de las 15.30.

Síntesis

Gimnasia y Esgrima La Plata: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris y Nicolás Colazo; Benjamín Domínguez, Agustín Cardozo, Brahian Aleman y Ramón Sosa; Eric Ramírez y Franco Soldano. DT: Néstor Gorosito.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; Lucas Menossi y Ezequiel Fernández; Blas Armoa, Facundo Colidio, Alexis Castro; Mateo Retegui. DT: Diego Martínez.

Gol en el primer tiempo: 30 min Blas Armoa (T).

Cambios en el segundo tiempo: 21 min Carlos Insaurralde por Enrique, Tomás Muro por Sosa y Nicolás Contín por Ramírez (G); 22 min Sebastián Prediguer por Armoa (T); 34 min Alexis Steimbach por Benjamín Domínguez y Matías Miranda por Alemán (G); 37 min Martín Ortega por Menossi (T); 47 min Agustín Baldi por Ezequiel Fernández y Gonzalo Flores por Colidio (T).

Amonestados: Ezequiel Fernández y Retegui (T); Cabrera y Cardozo (G).

Árbitro: Germán Delfino.

Cancha: Gimnasia y Esgrima de La Plata.