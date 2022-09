Tablado se radicó en una localidad correntina y Aló señaló que «es un psicópata irrecuperable»

El femicida informó a la Justicia su residencia en Gobernador Virasoro.

Al conocerse que el femicida Fabián Tablado informó a la Justicia su residencia en la localidad correntina de Gobernador Virasoro, Edgardo Aló, padre de Carolina, la joven asesinada de 113 puñaladas en 1996 en Tigre, afirmó que «esta persona no tiene lugar en este país» porque «es un psicópata perverso irrecuperable».

En tanto, el intendente Gobernador Virasoro, Emiliano Fernández, al confirmar hoy la radicación de Tablado en la localidad distante a 330 kilómetros al noreste de la capital provincial, señaló que la situación «genera preocupación».

«Esta persona informó al juzgado una dirección en la localidad, eso genera preocupación y la sociedad no va a estar tranquila de tenerla aquí porque es peligrosa», precisó el jefe comunal.

Además, Fernández dijo que, «más allá de que pagó su condena, luego que salió de la cárcel volvió, porque rompió la perimetral y amenazó a su nueva pareja y a su suegra».

«Hay reincidencia en su accionar, y eso genera mucha preocupación», expresó el intendente en declaraciones a Radio Dos.

Por su parte, el padre de la víctima, en diálogo con la misma radio correntina, manifestó: «Tenemos que entender que (Tablado) es un psicópata. El psicópata nace y muere psicópata, nace y muere perverso».

En tanto, sobre las amenazas y denuncias de las exparejas del femicida, Aló sostuvo que la violencia «sigue siendo un modus operandi en su vida; ve a la mujer como un objeto».

«El psicópata no se puede recuperar, la Justicia tiene que mantenerlo preso, no hay otra solución», continuó.

Por otra parte, el padre de la víctima aseguró que no tiene miedo «en lo personal» y aclaró: «Pero uno tiene una familia y este psicópata pega donde a uno más le duele».

«No tengo miedo por mí, pero tengo una fundación con el nombre de Carolina que está bregando por la vida, para evitar la muerte», precisó Aló y reiteró que «este tipo de psicópatas tiene que estar en la cárcel; es una cuestión de tiempo para que vuelva».

Finalmente, Aló brindó un mensaje a la comunidad de Gobernador Virasoro: «La vida es lo más importante, tienen que manifestarse para que no haya una Carolina más, para que no vean que sus hijos se transformen en pancartas y para que estos asesinos no tengan lugar en este país».