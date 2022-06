«La Primaria 15 necesita soluciones», reclama Suteba Tigre

El sindicato docente denuncia los problema edilicios constantes que padece el establecimiento de El Talar.

«Basta de abandono. La Primaria 15 necesita soluciones», manifiesta la filial local del sindicato Suteba en un comunicado en el que relata los distintos y constantes problemas edilicios que padece el establecimiento educativo ubicado en El Talar y que impiden su normal funcionamiento.

«La escuela histórica de El Talar sufre las consecuencias del desfinancimiento y ajuste sobre la infraestructura escolar y la desidia de las empresas proveedoras de servicios públicos. Es un edificio antiguo, que alberga en turnos mañana y tarde a la escuela más grande del distrito, tiene 36 secciones y 1.000 estudiantes, y por la noche al Instituto Superior de Formación Técnica 199», contextualiza Suteba Tigre en un comunicado publicado en sus redes sociales.

«Periódicamente la escuela queda sin agua, que no ingresa desde la red de Aysa», puntualiza el sindicato y agrega: «Cuando desde la escuela hacen los reclamos, la respuesta en general es que la empresa cumple con el servicio, pero sin embargo los tanques no llegan a llenarse. A pesar de ser una escuela con funcionamiento en los tres turnos, no tiene cisterna ni sistema para garantizar la provisión de agua».

Por otra parte, el gremio docente explica que «los baños nuevos que hizo la empresa Hass, contratada por el Municipio de Tigre, se tapan» y que «tienen múltiples deficiencias» que la firma encarga de su construcción «no repara». Además, afirma que el «Consejo Escolar no interviene porque la obra está en garantía».

En otro orden, Suteba también señala que «el muro perimetral está roto y desde hace meses ‘vallado’ con una cinta», lo que impide la circulación por la vereda, y reclama la construcción de uno nuevo.

«Todas estas condiciones de trabajo y estudio inseguras implican grandes riesgos para la salud de docentes, auxiliares y estudiantes. Las autoridades educativas y gubernamentales, tanto provinciales como municipales, deben hacerse cargo», concluye el sindicato.