La madre de la joven fallecida dijo que su hija quiso bajar del auto y la llamó «llorando»

Malena Chiocconi era una de las ocupantes del vehículo que chocó contra un camión tras una persecución policial.

La madre de Malena Chiocconi, la chica de 21 años que murió hoy en el choque en la Autopista Panamericana, a la altura del peaje de Ricardo Rojas, donde también fallecieron dos jóvenes y un adolescente quedó herido, dijo que su hija había salido por primera vez anoche con un muchacho que conoció en las redes sociales, que «algo pasó» porque se «asustó» y «quiso bajarse del auto» y que la llamó llorando para decirle que los estaban persiguiendo móviles policiales.

«Lo único que quiero aclarar es que Malena era la primera vez que salía con este chico. Me manda un mensaje a las 4.33 de la mañana asustada, llorando porque la Policía los estaba siguiendo y, por lo que veo en las cámaras, ella quiso salir del auto y me manda la ubicación», relató Daniela.

«Le dije: ‘Male, venía a casa o voy a buscarte’, pero no contestó más y me vine directamente acá, donde me encontré con esto», agregó la mujer en referencia al auto chocado contra un camión estacionado sobre la banquina de la Panamericana.

Daniela recordó en diálogo con C5N que su hija había conocido a un chico por las redes sociales, que venía hablando con él y que anoche la invitó a tomar algo en un lugar de San Miguel.

«Me dijo que iba a tomar algo con un chico. Le pregunté si estaba bien a las 12, me dijo que sí, y 4.33 me manda este mensaje, que estaba muy mal, angustiada. Seguramente vio una situación que no le gustó», manifestó la mamá.

Tras ver en las imágenes del inicio de la persecución tomadas por las cámaras de seguridad en la zona de Bancalari, Daniela manifestó que cree que Malena «quiso irse», ya que «abrió la puertas del auto en varias ocasiones». «Se quiso bajar y no la dejaron», señaló.

«Cuando todo empieza es gracias a un llamado 911 que alertó el abrir y cerrar de puertas del lado del acompañante (del Volkswagen Vento). Fue ahí que me manda la ubicación, empecé a llamarla, a mandar mensajes, a decirle ‘te voy a buscar’, y me tomé un auto y vine», detalló.

Por último, la mujer pidió «Justicia» y que «se investigue si el auto recibió un disparo y por eso fue el choque».

«Quero saber cómo fue, uno nunca sabe la última vez que va a abrazar a un ser querido», concluyó Daniela.