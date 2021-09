«Hubo una caída estrepitosa en pleno invierno», dijo Kreplak sobre los casos de coronavirus

El ministro de Salud destacó que más del 50% de clínicas y hospitales no tienen pacientes internados.

El ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, aseguró hoy que se produjo una «caída estrepitosa en pleno invierno» de los casos de coronavirus en el territorio bonaerense, lo que derivó en que más del 50 por ciento de las clínicas y los hospitales no tengan pacientes internados por la enfermedad.

«Fue un trabajo inmenso y eso produjo la caída estrepitosa de los casos en pleno invierno», dijo el funcionario al referirse al operativo de vacunación y destacó que la baja en los contagios se produjo «en un período donde siempre hay enfermedades respiratorias».

Kreplak indicó que «el trabajo» de vacunación viene desde hace mucho tiempo y precisó que en julio pasado se inmunizaron 3.500.000 personas con la primera dosis y 1.500.000 con la segunda.

«En agosto fuimos casa por casa» remarcó y destacó que el operativo también se desarrolló a través de colectivos itinerantes y el Tren Sanitario que recorrió diversos lugares de la geografía bonaerense.

Sobre la evolución de la pandemia, Kreplak aseguró que en la Provincia se registran «quince semanas de baja de los casos» y agregó: «Estamos muy bien. En 41 distritos, no hubo fallecidos durante todo agosto».

«Más del 50 por ciento de las clínicas y hospitales de la provincia de Buenos Aires no tienen pacientes internados con coronavirus, en este momento», resaltó.

En declaraciones a Radio del Plata, el ministro agregó que el descenso en los contagios es «producto de una campaña de vacunación que ha sido exitosa, que tuvo el mes de junio y julio como dos meses excepcionales en cantidad de vacunas aplicadas».

«Nosotros empezamos a vacunar el 29 de diciembre y para la segunda ola teníamos a casi todo el sistema de salud vacunado y a la gran mayoría de los adultos mayores», detalló y remarcó: «Esto permitió que tengamos baja letalidad con cuatro veces más de casos».

Al ser consultado sobre la tercera ola, Kreplak respondió: «La variante Delta no se ha visto todavía en Sudamérica, si se ha visto en el hemisferio norte y se dio a una velocidad que ya se debería haber producido acá, porque en países como Inglaterra o Estados Unidos se produjo el pico en cuatro semanas y acá todavía no, lo que no sabemos si se va a producir más lentamente».