El sábado se ponen a la venta los pasajes de trenes de larga distancia para el verano

Trenes Argentinos anunció una nueva modalidad para la adquisición de los boletos.

Trenes Argentinos anunció hoy que desde el sábado se pondrán a la venta los pasajes para sus servicios de larga distancia para la próxima temporada de verano, con una nueva modalidad para la adquisición de los boletos.

El sábado 12, desde las 6, estarán disponibles los pasajes de las formaciones que unen Retiro con Rosario, Córdoba y Tucumán; el martes 15 las que van a Junín, Justo Daract, Bragado y Pehuajó; mientras que el sábado 19 de las que conectan Plaza Constitución con Mar del Plata y General Guido con Divisadero de Pinamar.

El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, explicó que según la nueva modalidad «a partir del 1° de diciembre será obligatorio confirmar el viaje entre las 72 y hasta las 24 horas antes de comenzar el recorrido».

El funcionario detalló que «los pasajeros podrán adquirir su boleto con anticipación y, en el momento de realizar la operación, recibirán un comprobante de reserva, que luego tendrán que confirmar entre 72 y 24 horas antes, para poder viajar».

Marinucci sostuvo que «en caso de que el pasajero decida no realizar el viaje, ese lugar será puesto a la venta para que no quede libre y el pasajero podrá iniciar el trámite para la devolución del dinero o el cambio de fecha».

El titular de la empresa estatal desmintió las versiones que circulan respecto a un denominado «tren fantasma», que refiere a una formación que viaja con muchos lugares libres, pese a que todos los pasajes están agotados.

«No hay tal tren fantasma, nuestro sistema de ventas es personalizado y no es posible que eso suceda, no al menos en la forma en que lo están denunciando. No obstante, y precisamente para evitar este tipo de situación, es que hemos trabajado para implementar este nuevo sistema, que hará que aquél que, por alguna razón, no puede viajar, lo avise con anticipación a los fines de poder derivar ese lugar a otro pasajero», indicó.

En otro orden, el presidente de Trenes Argentinos anticipó que para la temporada de verano «se ha incorporado una frecuencia más a Bragado, la tercera frecuencia diaria a Mar del Plata y una cuarta frecuencia diaria viernes, sábados y domingos; y estamos trabajando para implementar un segundo servicio exprés a Rosario, con salida los sábados y regreso los domingos».

«Esto tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo desde el Estado al haber recuperado ese tramo de vía que estaba en manos del concesionario privado, con lo cual, a partir de la tarea realizada, hemos recuperado tiempo de viaje. De las 8,25 horas que tardaba, ahora lo está haciendo en 6,15 y estamos proyectando que ese tren expreso esté llegando a Rosario en poco menos de cinco horas», agregó.

Marinucci anunció, además, que el servicio de trenes a Mar del Plata va a contar «desde el mes de diciembre con bandejas automovileras, para que el pasajero pueda viajar con su vehículo o, simplemente, enviar su auto por tren no siendo necesariamente usuario del tren».

Durante la temporada se ofrecerán 791.748 plazas, de las cuales, a Mar del Plata serán 435.000; a Rosario, 97.000; a Junín, 88.000; a Divisadero de Pinamar, 51.000; a Bragado, 46.000; a Córdoba y Tucumán, 24.000; a Justo Daract, 13.000; y a Pehuajó, 10.000.

Los usuarios y las usuarias podrán adquirir sus boletos en Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias o mediante el sitio web, con un 10% de descuento.

Los jubilados y las jubiladas tienen un 40% de rebaja y las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) viajan sin cargo obteniendo el pasaje a través del mencionado sitio.

Entre Buenos Aires y Mar del Plata circulan tres servicios diarios, en tanto que funcionará un refuerzo directo con salida los viernes, sábados y domingos. El costo de los pasajes es de 920 pesos en primera y 1.110 pesos en pullman. A su vez, el servicio entre General Guido y Divisadero de Pinamar circula diariamente.

El tramo Buenos Aires – Rosario cuenta con un servicio diario; y entre Buenos Aires y Córdoba circulan dos trenes semanales; al igual que entre Buenos Aires y Cevil Pozo (Tucumán).

Entre Buenos Aires y Bragado hay tres servicios semanales (se incorporará un cuarto) y entre Buenos Aires y Pehuajó circula un servicio semanal.

Buenos Aires – Junín cuenta con un servicio diario y desde Buenos Aires a la localidad puntana de Justo Daract hay un servicio semanal.

En tanto, el tren que conecta Constitución con Bahía Blanca se encuentra interrumpido por la ejecución de obras en el puente sobre el Río Salado.

https://twitter.com/TrenesArg/status/1590734217268572160