El encuentro encabezado por Zamora se llevó a cabo en el marco del Día de la Virgen.

En el marco de la celebración por el Día de la Virgen, el Municipio agasajó a más de 500 instituciones locales, durante un encuentro encabezado por el intendente Julio Zamora en la sede del Nahuel Rowing Club.

«Este es un agradecimiento muy grande a todas las instituciones que están acá presentes. Ellas son las que construyen ese Tigre solidario y que llega al vecino que más necesita en el barrio. Esto es una pequeña caricia en el alma a estas personas que quieren al distrito y que brindan un servicio a la comunidad», expresó el jefe comunal.

Además, el mandatario agregó: «Todo el año tenemos un trato cotidiano visitando las instituciones y apoyando. Si no trabajamos de la mano, si no pensamos solidariamente un mejor Municipio, no vamos a lograr una ciudad feliz. Queremos un distrito en donde cada vecino se sienta realizado».

El encuentro comenzó con una cena para los más de 1500 vecinos y vecinas representantes de las instituciones, quienes disfrutaron del espectáculo musical de la banda local La Burdel. Además, se llevaron a cabo sorteos, proyectó un video institucional sobre las obras realizadas y las que se llevarán adelante en 2023 y compartió un brindis.

Participaron de la actividad representantes de asociaciones civiles, sociedades de fomento, entidades intermedias, organizaciones no gubernamentales, clubes de barrio, gremios, cámaras de comercio e industria, mutuales, parroquias, iglesias evangélicas, bibliotecas populares, bomberos voluntarios, grupos scouts, centros de jubilados, centros de estudiantes, merenderos y comedores, Damas Rosadas, Rotary Club y Club de Leones, entre otras instituciones.

Al respecto, Carmen Lema, presidenta del Club de Leones de Tigre Centro, mencionó: «Muy lindo el evento, todos los años que nos invitan venimos. La procesión de la Virgen estuvo muy buena y todo fue emotivo».

Por su parte, Margarita Salazar, titular del Centro de Jubilados Itatí de Troncos del Talar, dijo: «Este evento fue hermoso y me voy muy conforme. Hay que agradecer al intendente por esta fiesta. Vamos a seguir acompañando su gestión porque nosotros sentimos que cada vez avanza más Tigre».