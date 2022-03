Dique Luján: piden informes sobre un emprendimiento que rellenó nueve hectáreas de humedales con basura

El Consejo Asesor Vecinal Río Luján también solicitó al Municipio inspecciones y clausuras en el predio.

El Consejo Asesor Vecinal Río Luján puso el foco en un predio de nueve hectáreas situado en una zona de humedales de la localidad de Dique Luján, que un emprendimiento privado rellenó con basura durante los últimos años.

El organismo creado en 2020 viene solicitando desde entonces al Municipio inspecciones, clausuras e informes sobre los movimientos de suelo en la Parcela 273, ubicada sobre la calle Roque Sáenz Peña, muy próxima al camino de la Vía Muerta, la laguna de la Planta Transmisora de Radio Ciudad de Buenos Aires y la plata potabilizadora de AySA.

Puntualmente durante el verano de 2021, se reclamaron inspecciones en tres oportunidades con el aporte de videos grabados por vecinos que demostraban que había máquinas trabajando en el lugar. En esa oportunidad, la Dirección de Obras Particulares municipal informó que se habían labrado actas de intimación.

«Sin embargo, lamentablemente las tareas de relleno continuaron, como se demuestra en las imágenes satelitales proporcionadas por Google Earth», explicaron desde el Consejo Asesor Vecinal y agregaron: «Hace algunas semanas, volvimos a solicitar que se impidan los rellenos».

En este contexto, el organismo surgido a partir de la creación del Distrito de Gestión Especial destinado a la preservación de cientos de hectáreas de Dique Luján, Villa La Ñata y una parte de Benavídez reclamó el acceso «a los expedientes municipales de dicha parcela».

«Es oportuno recordar que sin estudios de impacto ambiental aprobados y una audiencia pública con la debida difusión, no pueden autorizarse este tipo de obras», denunciaron.

«Mientras aguardamos la decisión de la Asesoría Letrada del Municipio para poder informarnos sobre los intereses detrás de estos rellenos, llamamos a todos los vecinos y vecinas a estar atentos y denunciar cualquier movimiento de suelo en zona de humedales», enfatizaron.

Cabe recordar que días atrás el Consejo Asesor Vecinal alertó sobre otra situación irregular en la zona: el loteo de diez hectáreas de bañados denominado «Nueva Esperanza», en Villa La Ñata.

A partir de la denuncia del organismo contra el emprendimiento inmobiliario comercializado por la firma «Islas Propiedades», la delegación de Dique Luján informó que «la Municipalidad de Tigre no aprobó, no autorizó, ni habilitó ningún trabajo relacionado al proyecto en cuestión, toda vez que quienes lo ‘promocionan’ no han presentado y/o iniciado expediente alguno».