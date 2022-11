Debut adverso: Argentina cayó ante Arabia Saudita

De forma sorpresiva, el combinado nacional cayó 2 a 1 en su estreno mundialista.

La selección argentina fue sorprendida por Arabia Saudita y cayó 2 a 1 en su debut en la Copa del Mundo Qatar 2022, en el Estadio Lusail, en el marco de la primera jornada del Grupo C.

Lionel Messi de penal, a los 9 minutos del primer tiempo, adelantó al combinado nacional, mientras que en el complemento Saleh Al-Shehri, a los 3, y Salem Al Dawsari, a los 9, le dieron el triunfo al conjunto árabe.

El equipo argentino no tenía un estreno mundialista adverso desde Italia 1990, cuando cayó por 1 a 0 frente a Camerún.

Síntesis

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alejandro Gómez; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Ali Al Bulaihi e Yasir Al Shahrani; Mohamed Kanno, Abdulellah Al Malki y Salman Al Faraj; Salem Al Dawsari, Firas Al Buraikan y Saleh Al Shehri. DT: Hervé Renard.

Gol en el primer tiempo: 10 min Messi (A), de penal.

Goles en el segundo tiempo: 3 min Al Shehri (AS) y 8 min Al Dawsari (AS).

Cambio en el primer tiempo: 49 min Nawaf Al Abid por Salman Al Faraj (AS).

Cambios en el segundo tiempo: 13 min Lisandro Martínez por Romero, Enzo Fernández por Paredes y Julián Álvarez por «Papu» Gómez (A); 26 min Marcos Acuña por Tagliafico (A); 33 min Sultan Al Ghannam por Al Shehri (AS); 43 min Haitham Asiri por Al Buraikan y Abdulelah Al Amri por Al Abed (AS) y 45 min Mohammed Al Breik por Alshahrani (AS).

Amonestado: Al Maiki, Al Bulaihi, Al Dawsari y Abdulhamid (AS).

Árbitro: Slavko Vincic, asistido por Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic (Eslovenia).

VAR: Paulus Van Boekel (Países Bajos) y Bastian Dankert (Alemania).

Estadio: Lusail (Doha).

⚽️ ¡Así marcó Messi el hasta ahora único gol del partido!#Qatar2022 – Grupo C: Argentina 1 – Arabia Saudita 0.pic.twitter.com/SZIEawH9gv — Tigre al día (@tigrealdia) November 22, 2022