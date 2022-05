A 26 años de su femicidio, recordaron a Carolina Aló en la Secundaria 9

Se realizó un homenaje en el marco del Día de la Visibilización y Lucha contra la Violencia en los Noviazgos.

A 26 años del femicidio de Carolina Aló, se llevó a cabo un homenaje en la Secundaria 9, a la que asistía la joven asesinada el 27 de mayo de 1996 por su novio, Fabián Tablado, en un recordado y triste suceso. Allí, en el marco del Día de la Visibilización y Lucha contra la Violencia en los Noviazgos, se descubrió una placa alusiva en un mural pintado especialmente para la ocasión.

Además, durante la jornada, familiares y autoridades municipales realizaron una ofrenda floral en Lavalle y Paseo Victorica, donde se encuentra un espacio en recuerdo de la víctima.

Al respecto, Edgardo Aló, padre de la víctima y presidente de la Fundación Carolina Aló, afirmó: «Los actos que llevamos adelante son para que las mujeres, sobre todo, sepan diferenciar cuál es la diferencia entre ‘yo te amo’ y ‘yo tu amo'».

«No solo hay violencia con un golpe o un arma letal, sino que hay muchos tipos de violencia. Ya decirle a la mujer que está gorda, que no sabe cocinar, que le queda mal el pantalón es violencia. Por ahí se está naturalizando, y es nuestra obligación en nombre de Carolina abrirles los ojos a todas las chicas, decirles que el amor no es dolor, que una relación tiene que ser compartida y que no tienen que estar por debajo de nadie», agregó Aló.

«Se acabó eso de que al lado de un gran hombre, hay una gran mujer. Acá somos todos iguales, todos con los mismos derechos; y hay uno que debemos resaltar que es el derecho a la vida y lo tenemos que defender con uñas y dientes», concluyó el padre de la víctima.

También presente en la actividades, la secretaria municipal de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri, destacó: «Venimos trabajando muchísimo con el tema de la concientización y la visibilización, a través de las jornadas de sensibilización ‘Carolina Aló’, que realizamos en articulación con la Subsecretaría de Educación en todas las escuelas secundarias del distrito».