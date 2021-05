A 25 años de su femicidio, recordaron a Carolina Aló

Para recordar a Carolina Aló, a 25 años de su femicidio, autoridades municipales acompañaron al padre de la víctima, Edgardo Aló, en la colocación de una ofrenda floral en la placa ubicada en la intersección de Lavalle y Paseo Victorica, en Tigre Centro.

De la actividad formó parte la concejala Gisela Zamora, quien señaló: «El femicidio de Carolina marcó un hito, un antes y un después en la comunidad de Tigre, que puso en agenda las cuestiones de género y que cambió la manera de los vecinos y las vecinas de mirar la violencia que se ejerce contra las mujeres. Estamos acompañando a Edgardo que perdió a una hija y transformó todo ese dolor en una bandera de lucha para que ninguna otra familia tenga que atravesar el sufrimiento que él tuvo que pasar».

Los presentes dedicaron un minuto de silencio en memoria de Carolina y compartieron unas palabras en conmemoración del trágico hecho ocurrido en 1996.

A su turno, Aló destacó: «Después de 25 años de ver la injusticia que existe para con las mujeres, de ver que evidentemente la mujer no está defendida en su derecho de vivir, que se mira para otro lado; no nos olvidamos de los nombres de aquellas que perdieron su vida. Tenemos que estar al pie del cañón para educar y vamos a trabajar con el Municipio de Tigre para avanzar en este sentido, llevando adelante las jornadas ‘Carolina Aló’. Yo desgraciadamente el 27 de mayo de 1996 perdí una guerra porque perdí a mi hija, pero me levanto todos los días a dar la batalla para el resto de las Carolinas que están andando por la calle».

Recientemente, la Fundación Carolina Aló, presidida por el padre de la víctima, en conjunto con Amnistía Internacional realizaron una presentación ante la ONU para solicitar la declaración del 27 de mayo como el Día Internacional de la No Violencia en el Noviazgo.

Al respecto, Aló afirmó: «El proyecto estará llegando en estos días a la Organización de las Naciones Unidas, que confirmó que dará el aval para que esto se lleve adelante».

También participaron del homenaje la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Cecilia Ferreira; y la subsecretaria de Mujeres, Géneros e Infancia, Nadia Olivieri.