La diputada provincial por el Frente de Todos, Roxana López, visitó la sede del recientemente creado Ministerio de Mujeres y se comprometió con la titular Estela Díaz y la subsecretaria Lucía Portos a acompañar las políticas de la flamante cartera desde la Cámara Baja.

«Nuestra labor legislativa estará en sintonía con las políticas que género y diversidad sexual que se impulsen desde este ministerio. Su creación es un acto reparador, tras la lucha de décadas del movimiento de mujeres, y una muestra de un gobierno sensible y atento a las problemáticas sociales», manifestó la legisladora.

«Nos pusimos a disposición de la nuevas autoridades para compartir las experiencias de cuidado y promoción de las mujeres que desarrollamos desde la Secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión del Municipio de Tigre», agregó López, quien estuvo al frente de la dependencia hasta el mes pasado, cuando asumió como diputada.

Tras este encuentro, López también formó parte de la primera reunión del Consejo de Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual con los Municipios, que contó con la participación de funcionarias y funcionarios que se ocupan de estas temáticas en las distintas comunas bonaerenses.

La presentación fue encabezada por el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y la ministra Díaz, en la sede de la Gobernación.

«Estoy tremendamente contento de haber sido el gobernador que logró abrir un ministerio específico para una problemática que no es nueva, pero que durante mucho tiempo no fue lo suficientemente visible y, a veces, fue dolorosamente invisible. Este ministerio no solo es un acto de progreso sino también de reparación», expresó Kicillof.

Por su parte, Díaz contextualizó: «Las mujeres tenemos ministerio porque nace de un movimiento social de enorme dimensiones, capacidad movilizadora, y un gigantesco potencial de transformación social y cultural. Nosotras entendemos que venimos de ese proceso y a partir del 10 de diciembre empezamos una nueva etapa».

Según adelantó la funcionaria, una de las primeras medidas que pondrán en marcha desde la próxima semana será la colocación de los llamados «Puntos Género» en las ciudades de Mar del Plata, Villa Gésell, Ensenada y Punta Lara para concientizar sobre el acoso y la violencia hacia las mujeres. El lema de esta iniciativa será «Verano para Todes».

Además, implementarán la denominada «Ley Micaela», que está destinada a la capacitación obligatoria en temas de género de todas y todos las y los agentes que se desempeñan en los tres poderes del Estado. Y realizarán un relevamiento de las promotoras que trabajan en el territorio estas problemáticas a través de municipios y organizaciones sociales.

En la presentación, la ministra Díaz estuvo acompañada por las integrantes de su gabinete: Lidia Fernández, titular de la Unidad de Coordinación de Políticas Transversales; Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género; Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual; y Daniela Castro, directora de Diversidad Sexual y primera funcionaria trans.