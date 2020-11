Remeros y autoridades trabajan para recuperar la Pista Nacional, que se encuentra inhabilitada para la práctica deportiva. Este brazo del Río Reconquista fue recorrido por la presidenta de Aysa, Malena Galmarini, y el viceministro de Ambiente nacional, Sergio Federovisky.

«Lo que estamos pensando es para todo el largo que tiene la pista hacer la limpieza y el dragado del agua; pero, además, convertir el alrededor en un paseo para que las familias puedan venir a disfrutar de la naturaleza y el deporte», explicó Galmarini.

Por su parte, Federovisky destacó: «Apoyamos la iniciativa de los vecinos de Tigre y de Malena. No es solamente para que el deporte tenga un sitio de competencia profesional, sino que hay una degradación ambiental por la acumulación de contaminación y basura. Queremos que sea un lugar de esparcimiento para los vecinos de Tigre. Acá hay una política ambiental para llevar a cabo y nuestro compromiso es estar para poder hacer».

Los funcionarios estuvieron acompañados la remera olímpica Milka Kraljev, el entrenador de la selección nacional Pablo Susini, presidentes de clubes locales y los concejales del Frente Renovador – Frente de Todos Mayra Marini y Rodrigo Álvarez.

En la actualidad, el emblemático lugar de entrenamiento de tantos referentes nacionales del remo se encuentra profundamente contaminado por la acumulación de efluentes cloacales e industriales de la cuenca, como también por los residuos generados por millones de personas.

Presente en la recorrida, Alejandro Cuchietti, miembro de la Asociación Argentina de Remo (AARA), consideró: «Es fundamental poder tener un lugar adecuado para poder salir a remar con niveles de agua aceptables y con buena calidad. También que se recupere para toda la sociedad un predio que es vital para las familias. Con el esfuerzo entre todos vamos a poder lograrlo».

En tanto, Marcelo Sfeir, presidente del Nahuel Rowing Club, aseguró: «La pista hoy no funciona, está paralizada. Fue sacada del calendario de la asociación. No tiene ni la profundidad ni las condiciones ambientales necesarias para desarrollar el deporte. Por eso, hoy empujamos todos para salir adelante. Con la organización de todos juntos y el liderazgo de Malena, vamos a alcanzar este objetivo».

También participaron de la visita autoridades del Club Teutonia, el Club de Regatas La Marina, el Tigre Boat Club, y el Club de Remo Hispano Argentino.

«Estamos entusiasmados con esta nueva etapa de la recuperación de la Pista Nacional de Remo. No es solo para los remeros que lo hacen de forma competitiva, queremos que sea también un espacio para todos los que deseen acercarse incluso de otros municipios vecinos. Tigre es la Cuna del Remo pero ya no vienen porque el agua no está limpia y las márgenes están abandonadas», sentenció Galmarini.