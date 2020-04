Hoy, distintas organizaciones sociales y políticas llevan adelante la denominada «Jornada de lucha en todos los barrios frente a la pandemia», a través de la realización de ollas populares. En la convocatoria, estas fuerzas plantean una serie de peticiones al intendente Julio Zamora, como la creación de un comité de crisis.

«Desde el inicio de la pandemia el gobierno nacional ha planteado importantes medidas para frenar la expansión del coronavirus, entre ellas el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Lo cierto es que esta cuarentena es brutal para quienes viven al día. En los barrios populares la plata no alcanza y no se puede salir a trabajar, los comedores ya no dan abasto y se multiplica la cantidad de familias que se acercan», explican en un documento conjunto.

«Si bien reconocemos la necesidad de respetar el aislamiento físico para cuidar la salud de todes, el ‘quedate en casa’ resulta mucho más complicado para los sectores populares, donde el hacinamiento y la falta de ingresos económicos fijos dificultan seriamente la realización del aislamiento indicado y ponen en una situación extrema a la barriada», continúan.

«En el marco de esta jornada de lucha queremos visibilizar el trabajo que a diario realizan les trabajadores del cuidado, compañeras y compañeros cocinando grandes ollas a lo largo y a lo ancho de este municipio, exigimos que se asuma la necesidad de medidas claras y concretas para los más castigados», agregan.

En este contexto, reclaman «la creación de un comité de crisis integrado por el Municipio y todas las organizaciones sociales, las iglesias, clubes de barrio, organizaciones de trabajadores», con el objetivo de «enfrentar la pandemia en los barrios populares locales».

«Por otro lado, es imperioso que se refuerce con alimentos e instrumentos de higiene que garanticen este aislamiento de la mejor manera, sumado a un esquema de reactivación económica para la Economía Popular», añaden en el escrito difundido.

«Ante la difícil situación que nos toca vivir como sociedad, los movimientos populares, miles de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, seguiremos poniendo el cuerpo para enfrentar esta crisis llevando adelante las medidas sanitarias dispuestas con la solidaridad y el esfuerzo que caracteriza a nuestro sector», aclaran.

En el final del documento, las organizaciones detallan los pedidos al jefe comunal, como «la incorporación de los movimientos populares al Comité de Emergencia Social», «el refuerzo de alimentos frescos y no perecederos y de instrumentos de higiene para garantizar el aislamiento barrial», «la capacitación para la aplicación del protocolo sanitario», «el abordaje de las posibles situaciones represivas en los barrios» y «el aumento de recursos para la prevención y la contención en los casos de violencia de género».

Participan hoy de la jornada las organizaciones Frente Arde Rojo, Bachillerato Popular Raíces, CCC, UTEP, Somos Barrio de Pie, MTE, Tres Banderas, Movimiento Evita, Frente Darío Santillán Tigre y Regional PBA, CTA Frente Barrial, Movimiento de Participación Popular, Octubres, Organización Horizontal Proyecto Uno y La Germán.