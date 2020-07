El secretario General y de Economía municipal, Fernando Lauría, se vio obligado esta mañana a presentar la renuncia tras haber sido detenido ayer junto a otras 15 personas por violar la cuarentena al participar de un torneo clandestino de pádel en un club de Pilar.

En la tarde del domingo, efectivos de Gendarmería se acercaron al complejo deportivo La Palmera, ubicado sobre la Ruta 8, a raíz de la denuncia anónima de un vecino a la línea 134. Durante el operativo, los uniformados demoraron a los 16 presentes y secuestraron cinco vehículos.

Según señala un comunicado del Municipio de Tigre, el intendente Julio Zamora aceptó la renuncia presentada por Lauría, «a la espera de la dilucidación judicial del hecho».

La causa que involucra al ahora exfuncionario del gabinete municipal está a cargo del juez federal de Zárate, Adrián González Charbay.

Descargo de Lauría

Por su parte, Lauría publicó un descargo en su cuenta en la red social Instagram, donde anuncia la presentación de su renuncia como secretario General y de Economía y reconoce su presencia en el club pilarense que, según informa, administra junto a otra persona.

«Ayer me acerqué al club para cumplir compromisos con respecto a gastos mesuales, me sorprendió encontrarme con público en el lugar y mi socio me dijo que había alquilado algunas canchas debido a que hace más de 100 días que el mismo se encuentra cerrado y se nos genera un pérdida enorme», justifica Lauria y detalla que ingresó al club solo diez minutos antes de que se iniciara el procedimiento de Gendarmería.

«Quiero pedirle disculpas a toda la comunidad de Tigre y en especial al señor intendente por los daños provocados», concluye Lauría.