La Asamblea de Vecinos de Villa La Ñata y Dique Luján por los Humedales apuntó nuevamente contra el country Santa Ana, que construye la desarrolladora inmobiliaria EIDICO, por el impacto ambiental provocado en la zona. Ahora, el colectivo ambiental denuncia que la empresa no cumplió con «las mitigaciones» fijadas por el Municipio al habilitar la continuidad de las obras, hace más de un año atrás.

Entre las tareas reparatorias que debía realizar la constructora antes de reiniciar los trabajos en lo que será un nuevo barrio privado del complejo Villa Nueva, se encuentran la entrega de una parcela para ser utilizada como centro de interpretación de humedales, la conservación de un bosque de talas y la reafectación Canal Benavídez. Según remarcan desde la asamblea vecinal, estos y otros puntos pautados fueron incumplidos.

«La lucha de la asamblea se inició denunciando el avasallamiento de la construcción del country Santa Ana sobre los derechos de los vecinos periféricos», recordó un vocero del grupo consultado por TaD y contextualizó: «A raíz de la lucha vecinal, conseguimos que el Municipio, luego de una audiencia pública, decida aprobar la Declaratoria de Impacto Ambiental del country Santa Ana pero de forma condicional. Los condicionamientos quedaron plasmados en una serie de puntos que la empresa debería cumplir para que la declaratoria sea válida».

El asambleísta se refirió a la resolución municipal 1652 de junio de 2019 que establece, punto por punto, las mitigaciones denunciadas en estos días por los vecinos como «incumplidas».

«Entre las que más nos preocupan está el punto 17, que es la compensación con una parcela de tierra, para un observatorio de interpretación de humedales, por la pérdida de la función ecosistémica de las 70 hectáreas de humedales que se destruyeron en el predio de Santa Ana», detalló el representante.

«Algunas de las mitigaciones, como el punto 22, son imposibles de cumplir. Había un bosque de talas, que es una especie protegida por la ley de bosques, que fue arrasado en su totalidad», continuó.

«Nosotros pedimos la reafectación del Canal Benavídez, que estaba en el límite de los countries Santa Ana y San Isidro Labrador y fue tapado y eliminado. Ese canal era regulatorio del movimiento del agua de acuerdo a las mareas y era un amortiguador del efecto de las inundaciones. Dentro de las mitigaciones de Santa Ana, está prometido que se reafecte a su uso hidráulico y la creación de un paseo público con una bicisenda. Esto no está hecho», agregó.

Previo a la reunión de mañana, los asambleístas ya tuvieron contacto con autoridades municipales. «Sobre las mitigaciones no cumplidas, desde la Dirección Urbano Ambiental nos dicen que están en los planes pero que los vecinos no fuimos informados», explicó el vocero consultado y concluyó: «Estamos a un año y dos meses de la firma de la resolución y la gran mayoría de las mitigaciones no están hechas, por eso le exigimos al Municipio información sobre los tiempos de realización y el plan de compensación de las destrucciones irreparables».

En este contexto de tensión, los representantes vecinales y sus abogados se reunirán mañana con funcionarios municipales para revisar la situación en que se encuentra el expediente ambiental del country Santa Ana, que mientras tanto se sigue construyendo en lo que fueron los humedales de Villa La Ñata.

Consejo Asesor Distrito de Gestión Especial Planicie del Río Luján

Por otra parte, la asamblea ambiental está invitando al lanzamiento del consejo asesor vecinal que fue establecido por la ordenanza que creó el denominado Distrito de Gestión Especial Planicie del Río Luján, que abarca la zona de Villa la Ñata y Dique Luján. Por la pandemia, la presentación del próximo sábado 5 de septiembre, a las 11, será a través de la plataforma Zoom.

Este organismo se conformará por vecinos, miembros de asociaciones locales y representantes de los poderes ejecutivo y legislativo municipales. Contará con comisiones que se ocuparán de los ejes fundamentales establecidos en la ordenanza:

Comisión de Territorio Sustentable.

Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable.

Comisión de Fortalecimiento Económico.

Comisión de Fortalecimiento de la Identidad Local.

Los interesados en formar parte del lanzamiento deben registrarse a través del correo electrónico cadgecomunicacion@gmail.com.