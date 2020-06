Para respaldar el esfuerzo que los docentes realizan día a día para desarrollar sus tareas durante la pandemia del coronavirus, los miembros del espacio Accionar Joven y la organización Compromiso con Tigre organizaron una nueva capacitación sobre el uso de herramientas digitales que permiten proponer clases más entretenidas, dinámicas y eficientes.

«Uno de los limitantes más grandes con que los docentes se encontraron en este contexto es el uso de herramientas como Zoom, Google Drive, Classroom, entre otras. Es por eso que junto a jóvenes de nuestra organización, aprovechando nuestra afinidad con la tecnología, decidimos devolverles un poco de lo que ellos hacen por nosotros y seguir trabajando por el presente y el futuro de nuestra educación», destacó uno de los organizadores de la actividad, Marco De Vita.

Por su parte, una de las capacitadoras, Violeta López, afirmó: «Trabajar por y para el otro voluntariamente, tratando de dar lo mejor de nosotros siempre, fue una de las experiencias más lindas que me tocó vivir. Ver lo agradecidos que estaban los docentes con nuestro taller no generó más que cosas positivas, emoción y algunas lágrimas. Estoy más que orgullosa de poder ayudar a avanzar en este contexto».

Mientras que uno de los coordinadores de Accionar Joven, Sebastián Rovira, comentó: La educación es esencial para pensar el futuro de nuestro país. Hoy nos toca estar al frente de esta capacitación y dar una mano a quienes nos acompañaron a lo largo de nuestra secundaria. Desde nuestro humilde lugar, vamos a trabajar para que la situación se transite de la mejor manera posible. La tecnología llegó para quedarse»

Finalmente, otro de los coordinadores, Felipe Baldonaro, remarcó: «Esta pandemia en definitiva magnífica y visualiza las enormes desigualdades e injusticias previas y el sistema educativo no se queda afuera. Para quienes dudaban, quedó demostrado que si no incluimos este tipo de innovaciones dentro del sistema, aprender se hace difícil. La realidad nos golpeó y fuerte. El mundo evoluciona y la educación no puede quedarse atrás. Por eso, junto con los chicos y chicas de Accionar Joven nos pusimos a trabajar para que los docentes puedan interiorizarse en el uso de herramientas muy útiles a la hora de enseñar».