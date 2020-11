El gobernador Axel Kicillof afirmó hoy que la problemática del acceso a la vivienda «no se soluciona con tomas sino con políticas públicas».

«Lo que pasó en Guernica es doloroso. Es doloroso que haya gente sin casa, sin vivienda y en situación precaria. Se estima que son dos millones de personas las que tienen problemas habitacionales en la provincia de Buenos Aires y este es un problema que viene de muy atrás», dijo el mandatario en declaraciones a Radio Con Vos al referirse al predio desalojado el jueves tras una orden judicial.

El gobernador manifestó que «eso no se soluciona con tomas sino con políticas públicas», añadió que la respuesta a esa situación «es la justicia social» y subrayó que su administración no va «a esconder el problema».

«No va a ser en diez minutos, pero vamos a hacer algo que no se hizo, ni en la magnitud, la respuesta y la mirada», dijo Kicillof.

Luego, el mandatario rememoró que en la toma de tierras de Guernica, desde el Poder Ejecutivo se trabajó «para asistir a la gente» a través de un equipo interministerial, por lo que se le pidió al juez de la causa «que posponga el desalojo», pero describió que «el 23 de septiembre llegó la orden de desalojo de la Justicia, que es la que decide que no puede estar la gente asentada».

«Nos corrieron 40 días por derecha diciendo que había que desalojar violentamente. Fueron a Guernica (Cristian) Ritondo y otros miembros de la oposición y (Mauricio) Macri pidió desalojar. Esperaban una represión violenta, con heridos, como ocurrió durante todo el macrismo con cosas mucho menos complicadas», dijo Kicillof y consideró «miserable hacer política o buscar votos de situaciones lamentables».

El mandatario provincial remarcó que desde su gobierno le plantearon al juez que no iban a desalojar inmediatamente, porque necesitaban hacer un censo para saber cuánta gente había, en qué condiciones y cómo la podían ayudar.

«Luego criticaron que ayudáramos a la gente. El debate público fue bastante pobre», lamentó el gobernador y consideró que se dio «una respuesta sin precedentes».

Además, Kicillof contextualizó: «Eran 1000 familias y con 750 arribamos a soluciones: ayudas para el alquiler, materiales para construir o ampliar». Y agregó: «El 80% de los censados consiguió soluciones».

«Cuando terminó la primera prórroga, pedimos otra. El juez y el fiscal dijeron que no y lo elevaron a la Cámara, que también dijo que no. Hablamos con la gente para lograr soluciones de corto plazo, que se muden transitoriamente a los refugios montados en 11 hectáreas de cuatro terrenos distintos hasta conseguir soluciones definitivas mediante el plan de 3 mil lotes con servicios en Presidente Perón», relató.

El gobernador recordó no contaban «con más prórroga», dijo que «algunas organizaciones políticas querían resistir y tomar las tierras para siempre» y describió que «llegó el día 30» y debió ejecutarse el desalojo, que se llevó a cabo sin «un solo rasguñado o herido».

«La Policía no quemó casillas y no hubo ni un herido. No es agradable. No queríamos eso. Pero había una orden judicial y se ejecutó de la mejor manera posible», opinó el mandatario.

En este contexto, el gobernador expuso que desearía que nada de lo ocurrido hubiera pasado, pero destacó que «todas las familias tienen una respuesta del Estado».

«Yo no decidí ni el desalojo ni que se produjera la toma», continuó y asumió que «el problema habitacional de la Provincia lleva muchísimo tiempo», al tiempo que recordó que «el gobierno anterior dejó de hacer viviendas».

Así, Kicillof destacó que entre 2009 y 2015 «se hicieron 7 mil viviendas populares por año», contó que planea «un programa muy ambicioso» mediante el que se construirán «entre 10 y 11 mil anuales y 85 mil terrenos con servicios en tres años».

«Para eso, vamos a hacer también un registro de tierras porque hay que ordenar muchas cuestiones», añadió el mandatario y finalizó: «Hay que evitar tanto las tomas como los desalojos».