En el marco de su plan de forestación, el Municipio de San Fernando proyecta plantar durante este año 10 mil árboles nuevos. Gracias a esta iniciativa, durante enero y febrero, la ciudad se ve embellecida por las flores fucsias y blancas de los crespones.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, destacó: «Es un tema que venimos trabajando hace más de 5 años, habiendo plantado más de 70 mil árboles de distintas especies. En el caso del crespón, cuyo nombre técnico es lagerstroemia, es un ejemplar que elegimos para nuestra ciudad por varios motivos».

«Primero, porque ya teníamos algunos plantados; en segundo término porque sus raíces crecen para abajo y no rompen las veredas; en otoño sus hojas no caen y queda verde por lo que no ensucia; y por último, en enero y febrero brotan sus flores que son de colores fucsia y blanco decorando la ciudad de una manera muy linda. Es un poco lo que queríamos para San Fernando, la transformación y renovación del arbolado público», continuó el funcionario.

Entre las distintas especies plantadas a través del plan de forestación, se encuentran jacarandás, plátanos, robles, acacias, fresnos, crespones, álamos, ceibos y palmeras pindó.

«Vamos a seguir profundizando el plan este año sumando más de 10 mil árboles y, en los meses de poda correctiva, haciendo todo el mantenimiento. Lo que logramos con el arbolado público es generar un medio ambiente más amigable, que tengamos más oxígeno en la ciudad y que estemos más cerca de la naturaleza que es lo que todos queremos», concluyó Aparicio.

Para requerimientos relacionados con el arbolado público, los vecinos pueden comunicarse al 0800-777-6864.