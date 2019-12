Compartir en:

A través de una extensa carta en su cuenta de Instagram, el mediocampista ofensivo Walter Montillo se despidió de Tigre para retornar a Universidad de Chile, el club en el que continuará su carrera deportiva.

En el escrito, el futbolista recordó sus duros inicios en el Matador, el descenso a la Primera Nacional y el título en la Copa de la Superliga de este año, el primero de la historia de la institución de Victoria.

Sin duda, Montillo representa una importante baja para un plantel que debe afrontar la Copa Libertadores y la parte final del torneo de la Primera Nacional, con el objetivo del ascenso.

A continuación, la carta de Montillo para los hinchas de Tigre:

Todos los que me conocen saben que desde agosto de 2010, siempre dije que mi sueño era retirarme en la U. Ese fue el club en donde despegó mi carrera y se afianzó mi familia con la llegada de mis primeros dos hijos. Pasaron muchos años, negativas, desencuentros… pero finalmente se alinearon los planetas.

Tuve momentos inolvidables en cada institución por la que me tocó pasar… momentos felices y otros no tanto como mi truncado retiro del fútbol.

Cuando parecía que todo estaba terminado, me llamó Mariano Herrón con un proyecto serio en Tigre y, familia mediante, nos animamos a sumarnos.

Tengo que confesar que en el equipo de Victoria entré por la puerta de atrás y bajo la lupa. Los más jóvenes no me conocían y los que sí lo hacían, pensaba que estaba viejo y roto.

Me predispuse a entrenar sin siquiera saber cuánto iba a cobrar. Eso era lo de menos. Estaba comprometido con Ledesma y había que empezar a trabajar. Pero el destino me dio otro golpe: rotura de ligamentos.

Es sabido y comprobado que yo me hice cargo de la cirugía y tratamientos complementarios. Una vez más, Ledesma hizo su gestión para que me permitan entrenarme en Tigre (sin contrato aún). En ese momento recibí llamados del Pato, el Chino y Maxi Levo para que me presente en el club, independientemente del futuro de mi carrera.

Fueron meses largos de trabajo físico y mental. Apoyando al equipo en cada cancha, desde afuera, lejos de la pelota.

Cuando por fin pude ponerme al día, mi único objetivo era sumar. Entre los 11, en el banco o donde fuera. Tigre merece cosas grandes y yo sentía que era el momento. Y Melaraña ahí fue de los pocos que confió en mí y me dio la oportunidad.

Luchamos hasta el último minuto con River para no descender y no alcanzó. Pero logramos darle la primera estrella a la institución y la alegría de la gente es lo que me queda. Me brindé al club al 1000 × 1000. Creo que las cuentas están saldadas.



Por su parte, el Matador se expresó sobre el hecho a través de su cuenta en Twitter: «El Club Atlético Tigre lamenta su decisión, creyendo que no era el final que ninguna de las partes merecían, pero entiende las razones personales argumentadas por Walter Montillo y le desea lo mejor».

«Cabe destacar que también se llegó a un acuerdo que, en caso de lograr el ascenso en la temporada 2019-2020, el contrato se extendía automáticamente por un año más para continuar en nuestra institución», agregó.

«Al renovar su contrato con el Club Atlético Tigre, el 29 de mayo del 2019, más allá del acuerdo económico, el jugador exigió incluir dicha cláusula como condición para firmar», continuó.

«Lamentablemente, Walter Montillo decidió ejecutar la cláusula de rescisión a su favor, para dejar nuestra institución», concluyó.